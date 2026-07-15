Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Эммануэль Пети считает, что победа Испании со счётом 2:0 в полуфинале мундиаля стала абсолютно заслуженной.

Микель Оярсабаль — автор победного гола globallookpress.com

«Мы получили настоящий технический урок. Неудивительно, что Испания — лучшая сборная мира. Испанцы постоянно создавали численное преимущество», — приводит RMC Sport слова Пети.

Голы в составе «Красной Фурии» забили Микель Оярсабаль на 22‑й минуте с пенальти и Педро Порро на 58‑й.

Франции теперь предстоит игра за третье место с проигравшим в паре Англия — Аргентина. Она состоится 19 июля в 0:00 (мск). Финал намечен на тот же день в 22:00 (мск).