Французский нападающий «Баварии» Майкл Олисе выразил желание перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Санти Ауна.

Майкл Олисе globallookpress.com

По информации источника, игрок считает «Реал» идеальным клубом для развития карьеры. В мадридском клубе надеются совершить рекордный трансфер. Отмечается, что мюнхенцы не намерены продавать Олисе и желают продлить с ним контракт.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей.