Итальянский футбольный клуб «Комо» официально объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником молодежной сборной Италии Маттиа Либерали.

Маттиа Либерали globallookpress.com

19-летний перспективный хавбек перебрался в элитный дивизион из клуба Серии Б «Катандзаро» и заключил с новой командой долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до 2031 года.

По информации авторитетного аналитического портала Transfermarkt, сумма трансферной сделки составила 6 миллионов евро. Стоит отметить, что молодой полузащитник пополнил состав коллектива Серии А, главным тренером которого является известный в прошлом испанский футболист Сеск Фабрегас.

В минувшем соревновательном году Либерали являлся одним из ключевых исполнителей в атакующей линии «Катандзаро». Он принял участие в 30 официальных матчах своего прежнего клуба, в которых сумел записать на свой счет четыре забитых мяча и выполнил четыре результативные передачи.