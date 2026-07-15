Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас не верит в шансы «Краснодара» попасть в тройку призёров в новом сезоне, а считает, что за медали станут бороться «Зенит», «Спартак» и его команда.

Артём Карпукас globallookpress.com

«За тройку будут бороться "Спартак", "Зенит" и "Локомотив". Есть еще неделя, чтобы подготовиться, если "Спартак" прибавит, он будет участвовать в этой гонке.

Сперцян ушел, у Кордобы непонятно что за травма… "Краснодару" нужно будет время на раскачку. В принципе, у них хорошая команда. Если они грамотно заменят Сперцяна и не заметят в первых турах отсутствие Кордобы, то они тоже останутся в этой борьбе», — сказал Карпукас «Матч ТВ».

Первый тур нового чемпионата стартует 24 июля. В прошлом сезоне медали завоевали «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».