Московская «Родина» взяла в аренду полузащитника «Локомотива» Арсения Гердта до конца сезона.

Арсений Гердт ФК «Локомотив»

«Арсений Гердт — в "Родине". Полузащитник "Локомотива" проведёт следующий сезон в московской "Родине" на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. Прошлый сезон Арсений также провёл в аренде, сыграв семь матчей за "Чайку" в Первой лиге. Желаем Арсению успешного сезона, крепкого здоровья и как можно больше игровой практики!» — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Прошлый сезон Гердт отыграл в Первой лиге за «Чайку», где провел 7 матчей.