Немецкий футбольный союз (DFB) ответил официальным отказом на предложение подписать коллективное письмо в поддержку переизбрания Джанни Инфантино на пост президента ФИФА. Об этом информирует авторитетное немецкое издание Bild.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Глава DFB Бернд Нойендорф публично дистанцировался от действующего руководителя Международной федерации футбола. Основным катализатором такого решения послужил громкий скандал вокруг отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Напомним, что ФИФА беспрецедентно приостановила наказание игрока за красную карточку, что позволило ему выйти на поле в матче плей-офф чемпионата мира — 2026 против команды Бельгии (1:4), вызвав резкую критику со стороны европейской футбольной общественности.

Действующий глава организации Джанни Инфантино по-прежнему твердо намерен баллотироваться на очередной управленческий срок. Согласно регламенту, официальное выдвижение кандидатов на предстоящие президентские выборы продлится до 18 ноября. Сама же процедура голосования и определение нового руководителя ФИФА состоятся также 18 ноября на конгрессе в Рабате (Марокко).