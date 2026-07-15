Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о поражении национальной команды в матче полуфинала ЧМ-2026 против сборной Испании (0:2).

Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции globallookpress.com

«Игроки опустошены, но если рассуждать логически, то мы не дотянули технически. Это наша собственная вина. Но я задам вопрос: обладает ли судья необходимым уровнем для судейства полуфинала? Сам я на него не отвечу. Было довольно много ситуаций…

Но главная причина в том, что мы были ниже своего уровня, допустили несколько технических ошибок — пасов, которые могли привести к опасным моментам.

Это очень высокий уровень, даже если это и больно. Мы будем играть в матче за третье место. Я не хочу обесценивать все, чего мы достигли, но в этом матче Испания показала, что обладает чем-то большим, чем мы.

Я не думаю о себе, я готовился к матчу вместе с игроками, стремясь пройти весь путь до конца. Нам это не удалось, это очень разочаровывает. Но я не умаляю проделанной нами хорошей работы. Я считаю, что мы успешно пришли в себя… Я ни в коем случае не умаляю заслуг испанской команды, они контролировали игру.

Нам не хватало точности и энергии. Испанцы очень хорошо умеют прерывать атаки соперника, предугадывая движения и перехватывая передачи. Мы хотели бы создать им больше проблем в атаке», — цитирует Дешама RMC Sport.

По итогам этого противостояния сборная Испании вышла в финал чемпионата мира 2026-го года, где сыграет против победителя встречи Англия — Аргентина.