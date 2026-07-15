Руководство каталонской «Барселоны» выражает крайнее недовольство действиями главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана из-за тяжелой травмы полузащитника Френки де Йонга.

Френки Де Йонг globallookpress.com

По информации испанского издания AS, у футболиста диагностировано серьезное воспаление колена, из-за которого период его реабилитации может затянуться на срок до четырех месяцев. В испанском клубе убеждены, что тренерский штаб национальной команды располагал сведениями о недомогании хавбека, но проигнорировал риски и выпустил его на поле в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 против сборной Марокко.

Ситуацию усугубляет тот факт, что медицинский персонал нидерландской сборной до этого официально заверял каталонцев в абсолютном здоровье игрока. Стоит отметить, что де Йонг имеет богатую историю болезней: в минувшем сезоне он около двух месяцев залечивал повреждение мышцы бедра, а ранее дважды травмировал лодыжку, из-за чего суммарно пропустил полгода и 31 официальный матч «сине-гранатовых».

Если текущие пессимистичные прогнозы врачей подтвердятся и реабилитация действительно займет четыре месяца, нидерландский полузащитник сможет вернуться в строй не раньше ноября. В таком случае он гарантированно пропустит весь стартовый отрезки Ла Лиги и Лиги чемпионов.