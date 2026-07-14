Швейцарский голкипер Ян Зоммер продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. Опытный вратарь официально стал игроком «Брюгге», сообщает пресс-служба клуба.

Ян Зоммер globallookpress.com

37-летний футболист присоединился к бельгийской команде на правах свободного агента, подписав контракт, рассчитанный до июня 2029 года. В новой команде Зоммер будет выступать под первым номером.

За свою карьеру швейцарец защищал цвета миланского «Интера», мюнхенской «Баварии», менхенгладбахской «Боруссии» и «Базеля», а теперь попробует проявить себя в бельгийском первенстве.

В минувшем сезоне Зоммер сыграл за «Интер» 33 матча в Серии А, в 15 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.