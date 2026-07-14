Полузащитник сборной Франции Уоррен Заир-Эмери поделился мнением о нападающем национальной команды Килиане Мбаппе в преддверии полуфинала чемпионата мира.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Хавбек отметил, что лидер французской сборной давно доказал свой высокий уровень и умеет проявлять лучшие качества в самых ответственных встречах.

«Все знают, кто такой Килиан. Это футболист мирового уровня, который прекрасно понимает, как играть в больших матчах. Он сделает всё возможное ради победы. Но самое важное — мы единая команда и должны добиваться успеха именно общими усилиями», — заявил Заир-Эмери RMC Sports.

Сборная Франции сыграет с Испанией в полуфинале чемпионата мира-2026.