«Викингур» и «Дьер» сыграли вничью (2:2) в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.
В составе гостей дубль оформил Даниэль Хафстейнссон, отличившись на 34-й и 55-й минутах встречи.
У «Дьера» голами отметились Милан Виталиш на 38-й минуте и Нфансу Нджи на 45+1-й минуте.
Результат матча
ДьёрЛига чемпионов. Квалификация2:2Викингур РРейкьявик
0:1 Даниэль Хафстейнссон 34' 1:1 Милан Виталиш 38' пен. 2:1 Нфансу Нджи 45+1' 2:2 Даниэль Хафстейнссон 55'
Дьёр: Самуэл Петраш, Штефан Влэдою (Мартон Сеп 67'), Марк Чингер, Милян Крпич, Даниэл Штефуль, Сабольч Шён, Милан Виталиш, Раймунд Тот (Кевин Банати 67'), Желько Гаврич, Клаудиу Бумба (Йован Живкович 84'), Нфансу Нджи (Марцелль Хусар 84')
Викингур Р: Эгмундур Кристинссон, Свейдн Торкельссон, Оливер Экрот, Карл Гуннарссон (Давид Эрн Атласон 77'), Гилфи Сигурдссон, Даниэль Хафстейнссон (Виктор Андрасон 77'), Тарик Ибрахимаджич, Валдимар Тоур Ингимюндарсон (Эрлингур Агнарссон 90'), Оускар Боргтоурссон, Николай Хансен (Арон Элис Трандарсон 59'), Хельги Гудьонссон
Жёлтые карточки: Раймунд Тот 31', Сабольч Шён 31', Штефан Влэдою 34', Желько Гаврич 71', Марк Чингер 90+1', Милан Виталиш 90+1' — Тарик Ибрахимаджич 21', Оускар Боргтоурссон 77'
По итогам этого противостояния «Викингур» одержал победу над «Дьером» по сумме двух встреч (1:0 и 2:2) и пробился в четвертьфинал квалификации Лиги чемпионов.