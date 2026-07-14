По итогам этого противостояния «Викингур» одержал победу над «Дьером» по сумме двух встреч (1:0 и 2:2) и пробился в четвертьфинал квалификации Лиги чемпионов.

У «Дьера» голами отметились Милан Виталиш на 38-й минуте и Нфансу Нджи на 45+1-й минуте.

В составе гостей дубль оформил Даниэль Хафстейнссон , отличившись на 34-й и 55-й минутах встречи.

«Викингур» и «Дьер» сыграли вничью (2:2) в ответном матче 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

2.35

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