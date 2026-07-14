Екатеринбургский «Урал» может усилить линию атаки французским форвардом Бертраном Фуррье, который ранее защищал цвета болгарского «Септември».

По информации «СЭ», стороны находятся на завершающем этапе переговоров, а официальное оформление трансфера ожидается в ближайшее время. Сообщается, что 28-летний нападающий, имеющий камерунские корни, подпишет с екатеринбургским клубом двухлетнее соглашение.

«Урал» начал новый сезон Лиги PARI с домашнего поражения от московского «Торпедо» (0:1) в дебютном туре под руководством Сергея Юрана.

В прошлом сезоне Фуррье провёл 37 матчей за «Септември», в которых отличился 14 забитыми мячами.