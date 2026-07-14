Тренерский штаб сборной Аргентины готовит изменения перед полуфинальной встречей ЧМ-2026 против команды Англии.

Лионель Скалони globallookpress.com

Как сообщает Diario Ole, главный тренер альбиселесте Лионель Скалони планирует скорректировать стартовый состав. Кроме того, на последней тренировке аргентинская команда отрабатывала сразу две различные тактические модели, чтобы быть готовой к разным сценариям матча.

Полуфинальное противостояние Аргентины и Англии состоится 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. За день до этого в матче Франция — Испания определится первый участник финала мирового первенства.

На пути к полуфиналу аргентинцы последовательно одолели Кабо-Верде и Египет с одинаковым счётом 3:2, а затем в дополнительное время переиграли Швейцарию — 3:1.