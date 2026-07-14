«Рига» обыграла «Арарат-Армению» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 3:2.
Рижане после первого тайма вели со счетом 2:0 после точных ударов Яго Сикейры (14') и Ахмеда Анкры (23'). Во второй половине встречи «Арарат-Армения» ответила забитыми мячами в исполнении Жираира Шагояна (46') и Сандро Лимы (63').
В компенсированное время Реджинальдо Рамирес реализовал пенальти и принес хозяевам победу.
Результат матча
РигаРига3:2Арарат-АрменияЕреван
1:0 Яго Сикейра 14' 2:0 Ахмед Анкра 23' 2:1 Жираир Шагоян 46' 2:2 Сандро Лима 63' 3:2 Режиналдо Рамирес 90+4' пен.
Рига: Кришьянис Звиедрис, Пауло Эдуардо (Антон Черномордый 86'), Баба Муса, Андрес Саласар, Орландо Гало (Режиналдо Рамирес 69'), Райвис Юрковскис, Ахмед Анкра, Раки Ауани (Карл Гамени Вассом 80'), Яго Сикейра (Меисса Диоп 80'), Мухаммед Бадамоси, Salah-Eddine Oulad M'Hand (Кайо 69')
Арарат-Армения: Хьюго Оливейра, Хуниор Хулио, Бруну Уилсон, Алвин Тера (Карлос Франса 61'), Карен Мурадян, Эдгар Григорянз (Армен Амбарцумян 46'), Камо Оганесян, Артур Серобян (Зидан Банжаки 61'), Сандро Лима (Алиун Ндур 87'), Жираир Шагоян (Луис Фелипе 71'), Жоао Виктор
Жёлтые карточки: Salah-Eddine Oulad M'Hand 41', Орландо Гало 44', Ахмед Анкра 66', Андрес Саласар 66', Режиналдо Рамирес 72' — Эдгар Григорянз 34', Зидан Банжаки 66', Хьюго Оливейра 70', Карлос Франса 85'
В первой встрече «Арарат-Армения» одержала победу со счетом 2:0. Таким образом, действующие чемпионы Армении выиграла противостояние с общим счетом 4:3 и вышла в следующий раунд квалификации. «Рига» продолжит выступление в Лиге конференций.