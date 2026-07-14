«Рига» обыграла «Арарат-Армению» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 3:2.

Рижане после первого тайма вели со счетом 2:0 после точных ударов Яго Сикейры (14') и Ахмеда Анкры (23'). Во второй половине встречи «Арарат-Армения» ответила забитыми мячами в исполнении Жираира Шагояна (46') и Сандро Лимы (63').

В компенсированное время Реджинальдо Рамирес реализовал пенальти и принес хозяевам победу.

Результат матча Рига Рига 3:2 Арарат-Армения Ереван 1:0 Яго Сикейра 14' 2:0 Ахмед Анкра 23' 2:1 Жираир Шагоян 46' 2:2 Сандро Лима 63' 3:2 Режиналдо Рамирес 90+4' пен. Рига: Кришьянис Звиедрис, Пауло Эдуардо ( Антон Черномордый 86' ), Баба Муса, Андрес Саласар, Орландо Гало ( Режиналдо Рамирес 69' ), Райвис Юрковскис, Ахмед Анкра, Раки Ауани ( Карл Гамени Вассом 80' ), Яго Сикейра ( Меисса Диоп 80' ), Мухаммед Бадамоси, Salah-Eddine Oulad M'Hand ( Кайо 69' ) Арарат-Армения: Хьюго Оливейра, Хуниор Хулио, Бруну Уилсон, Алвин Тера ( Карлос Франса 61' ), Карен Мурадян, Эдгар Григорянз ( Армен Амбарцумян 46' ), Камо Оганесян, Артур Серобян ( Зидан Банжаки 61' ), Сандро Лима ( Алиун Ндур 87' ), Жираир Шагоян ( Луис Фелипе 71' ), Жоао Виктор Жёлтые карточки: Salah-Eddine Oulad M'Hand 41', Орландо Гало 44', Ахмед Анкра 66', Андрес Саласар 66', Режиналдо Рамирес 72' — Эдгар Григорянз 34', Зидан Банжаки 66', Хьюго Оливейра 70', Карлос Франса 85'

Статистика матча 8 Удары в створ 3 16 Удары мимо 4 57 Владение мячом 43 8 Угловые удары 2 5 Офсайды 0 17 Фолы 15

В первой встрече «Арарат-Армения» одержала победу со счетом 2:0. Таким образом, действующие чемпионы Армении выиграла противостояние с общим счетом 4:3 и вышла в следующий раунд квалификации. «Рига» продолжит выступление в Лиге конференций.