Полузащитник Лука Модрич готов продолжить выступать за «Милан» в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Лука Модрич globallookpress.com

Стало известно, что «Милан» близок к продлению контракта с Модричем до конца сезона 2026/2027. Полузащитник еще не принял окончательного решения, но он склоняется к подписанию нового соглашения.

Если Модрич продлит контракт с «Миланом», то присоединится к клубу на предсезонном турне в Австралии, куда «россонери» прибудут 26-го июля.

Напомним, что футболист выступал за сборную Хорватии на ЧМ-2026, где провел 4 матча и отметился результативной передачей.