Грузинская «Иберия» на своем поле разошлась миром с эстонской «Флорой» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:2.
Дублем в составе хозяев отметился Ника Сихарулашвили, забивший на 13-й и 36-й минутах встречи. Голами у «Флоры» отличились Тони Варьюнд и Рауно Саппинен с пенальти на 69-й и 84-й минутах.
Результат матча
Иберия 1999Тбилиси2:2Флора ТаллинЛига чемпионов. Квалификация
1:0 Ника Сихарулашвили 13' 2:0 Ника Сихарулашвили 37' 2:1 Тони Варьюнд 69' 2:2 Рауно Саппинен 84' пен.
Иберия 1999: Георгий Макаридзе, Армель Джуниор Зохури, Александр Амисулашвили, Вахид Селимович, Джемали-Георгий Джинджолава, Георгий Куция (Эльдар Кулиев 74'), Николоз Дадиани, Бакар Кардава, Звиад Начкебия (Амиран Дзагания 90'), Ника Сихарулашвили (Георгий Кобуладзе 90'), Вахо Бедошвили (Lucas Cafe 85')
Флора Таллин: Эверт Грюнвальд, Роберт Веэринг, Михаил Колобов, Сандер Аламаа, Тони Варьюнд, Владислав Крейда (Тристан Теэвяли 67'), Ремо Валдметс (Тааниэль Уста 62'), Данил Кураксин, Рауно Саппинен, Сергей Зенёв (Рауно Аллику 62'), Сандер Товстик
Жёлтые карточки: Джемали-Георгий Джинджолава 75', Эльдар Кулиев 83', Амиран Дзагания 90+4' — Роберт Веэринг 78'
«Иберия» выиграла противостояние с общим счетом 5:4 благодаря гостевой победе (3:2) в первом матче и вышла в следующий раунд квалификации ЛЧ, «Флора» будет играть в Лиге конференций.