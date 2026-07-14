Грузинская «Иберия» на своем поле разошлась миром с эстонской «Флорой» в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:2.

Дублем в составе хозяев отметился Ника Сихарулашвили, забивший на 13-й и 36-й минутах встречи. Голами у «Флоры» отличились Тони Варьюнд и Рауно Саппинен с пенальти на 69-й и 84-й минутах.

Результат матча Иберия 1999 Тбилиси 2:2 Флора Таллин Лига чемпионов. Квалификация 1:0 Ника Сихарулашвили 13' 2:0 Ника Сихарулашвили 37' 2:1 Тони Варьюнд 69' 2:2 Рауно Саппинен 84' пен. Иберия 1999: Георгий Макаридзе, Армель Джуниор Зохури, Александр Амисулашвили, Вахид Селимович, Джемали-Георгий Джинджолава, Георгий Куция ( Эльдар Кулиев 74' ), Николоз Дадиани, Бакар Кардава, Звиад Начкебия ( Амиран Дзагания 90' ), Ника Сихарулашвили ( Георгий Кобуладзе 90' ), Вахо Бедошвили ( Lucas Cafe 85' ) Флора Таллин: Эверт Грюнвальд, Роберт Веэринг, Михаил Колобов, Сандер Аламаа, Тони Варьюнд, Владислав Крейда ( Тристан Теэвяли 67' ), Ремо Валдметс ( Тааниэль Уста 62' ), Данил Кураксин, Рауно Саппинен, Сергей Зенёв ( Рауно Аллику 62' ), Сандер Товстик Жёлтые карточки: Джемали-Георгий Джинджолава 75', Эльдар Кулиев 83', Амиран Дзагания 90+4' — Роберт Веэринг 78'

Статистика матча 7 Удары в створ 6 4 Удары мимо 3 56 Владение мячом 44 4 Угловые удары 9 4 Офсайды 0 4 Фолы 8

«Иберия» выиграла противостояние с общим счетом 5:4 благодаря гостевой победе (3:2) в первом матче и вышла в следующий раунд квалификации ЛЧ, «Флора» будет играть в Лиге конференций.