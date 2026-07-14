Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн после завершения выступления на ЧМ-2026 устроил необычный поход по магазинам вместе с партнёрами по национальной команде.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Как сообщает TMZ, перед вылетом из США группа из пяти норвежских футболистов посетила тематический магазин в стиле Дикого Запада в Далласе. На покупки игроки потратили около полутора часов, а общая сумма чека составила 10 тысяч долларов. Все расходы, по данным источника, оплатил Холанн.

Футболисты приобрели ковбойские шляпы, сапоги, рубашки в стиле вестерн и декоративные ременные пряжки. Самыми необычными покупками форварда стали чучело енота с бутылкой алкоголя стоимостью 750 долларов, а также две декоративные белки, одна из которых была одета в шляпу шерифа. Каждая из них обошлась норвежцу в 450 долларов.