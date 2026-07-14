Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал будущее полузащитника Энцо Фернандеса, отметив, что рассчитывает сохранить аргентинца в составе лондонского клуба.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Испанский специалист рассказал, что уже обсудил ситуацию с 25-летним футболистом, однако раскрывать содержание разговора отказался.

«Мы уже пообщались с Энцо, но детали этого разговора останутся между нами. Могу сказать только одно — я очень надеюсь, что он продолжит выступать за нашу команду», — заявил Алонсо ESPN

В последние недели СМИ активно связывают Фернандеса с возможным переходом в мадридский «Реал». При этом действующее соглашение аргентинского хавбека с синими рассчитано до лета 2032 года.

В сезоне-2025/26 Энцо провёл за «Челси» 36 матчей в АПЛ, записав на свой счёт десять голов и четыре результативные передачи.