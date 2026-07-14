Появившаяся информация о возможном интересе московского «Спартака» к полузащитнику «Монако» Александру Головину не соответствует действительности.

Александр Головин globallookpress.com

Как стало известно «Евро-Футбол. Ру», руководство красно-белых не выходило на представителей игрока и не рассматривало вариант с его приглашением. Кроме того, российский хавбек не предлагался столичному клубу, который в нынешнее трансферное окно сосредоточен на усилении других позиций.

Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года. Его действующее соглашение с французским клубом рассчитано до лета 2029 года.

В сезоне-2025/26 в Лиге 1 Головин провёл 25 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.