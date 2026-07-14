ФИФА назначила главного арбитра на полуфинальный матч чемпионата мира — 2026 между сборными Англии и Аргентины. По информации ESPN, встречу обслужит американский рефери Исмаил Эльфат.

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони globallookpress.com

44-летний судья уже работал на трех матчах нынешнего мирового первенства. Под его руководством состоялись встречи Япония — Нидерланды (2:2), Испания — Уругвай (1:0) и Бразилия — Норвегия (1:2). За эти игры Эльфат показал одну красную карточку, удалив полузащитника сборной Уругвая Агустина Каноббио.

Полуфинальное противостояние между Англией и Аргентиной состоится в среду. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.