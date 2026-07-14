Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мыслями перед матчем 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Франции и Испании.

Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции globallookpress.com

«Французы более ярко играют на этом турнире, поэтому для меня они являются фаворитами предстоящей встречи с испанцами. У них вообще сборная без слабых мест. От вратаря до нападающих. И на скамейке тоже замечательные игроки. Это и индивидуально очень сильная сборная, и командную игру прекрасную они показывают.

Испания, наверное, больше будет контролировать мяч, а соперник будет ждать шанс в контратаках. Думаю, что здесь ожидается закрытый футбол, и много мячей мы не увидим. Это полуфинал — здесь кто угодно может выиграть, все команды сильны. Думаю, что Франция 1:0 выиграет, или вообще по пенальти нужного результата добьется», — сказал Дьяков «Матч ТВ».

Матч между сборными Франции и Испании в рамках полуфинала ЧМ-2026 состоится 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.