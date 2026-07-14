Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что нападающий Килиан Мбаппе полностью восстановился и готов выйти на поле в полуфинальном матче ЧМ-2026 против Испании.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Наставник французской команды подчеркнул, что у лидера атаки нет никаких проблем с физическим состоянием, несмотря на то что во время одной из тренировок он занимался по индивидуальной программе.

«Килиан полностью готов. Лучше, чем на сто процентов, подготовиться невозможно. Днём он работал отдельно, но это обычная практика. Любой футболист может выполнять не всё игровое упражнение, а лишь его часть — например, провести десять минут вместо двадцати», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Полуфинальный поединок между сборными Франции и Испании состоится 14 июля в Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.