Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг рискует выбыть из строя на длительный срок из-за серьезного повреждения.

Френки де Йонг globallookpress.com

Футболисты испанского гранда, принимавшие участие в матчах чемпионата мира, получили от руководства дополнительные дни для отдыха. Несмотря на это, нидерландский хавбек вместе с защитником Рональдом Араухо уже прибыли в расположение сине-гранатовых и сдали обязательные медицинские тесты.

По информации авторитетного издания Marca, в ходе осмотра у де Йонга были обнаружены проблемы с коленом. Точный характер повреждения и окончательный диагноз врачи пока не сформировали. В течение ближайшего времени полузащитнику предстоит пройти серию более глубоких дополнительных обследований.

Внутри каталонского клуба медицинский штаб и руководство крайне обеспокоены текущей ситуацией и настраиваются на неблагоприятный сценарий. Существует высокая вероятность, что игроку потребуется хирургическое вмешательство или длительный покой, из-за чего его восстановление может затянуться на несколько месяцев — вплоть до четырех месяцев полной реабилитации.