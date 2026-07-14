Защитник «Барселоны» Жюль Кунде может перейти в «Баварию». Об этом сообщает Sport.es.

Жюль Кунде globallookpress.com

Стало известно, что мюнхенцы уже контактировали с окружением Кунде с целью узнать его ситуацию и условия контракта.

Сам защитник хочет продолжить выступать за «Барселону» и вернуть себе место в основном составе.

В минувшем сезоне Кунде провел за «сине-гранатовых» 30 матчей в рамках Примеры, забил гол и сделал 3 голевые передачи.

Защитник также выступает за сборную Франции на ЧМ-2026, провел все 6 матчей национальной команды и не отметился результативными действиями.