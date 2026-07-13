«Барселона» поздравила своего полузащитника Ламина Ямаля с днем рождения. 13 июля одному из лидеров каталонской команды исполнилось 19 лет.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Пресс-служба клуба опубликовала в социальных сетях праздничное сообщение, сопроводив его фотографией футболиста и эмодзи торта с подарком.

«Ламин, хорошего дня», — говорится в поздравлении сине-гранатовых.

В настоящее время Ямаль находится в расположении сборной Испании, которая продолжает выступление на чемпионате мира 2026 года.

Испанская команда вышла в полуфинал турнира, где 14 июля встретится со сборной Франции. Начало матча запланировано на 22:00 мск.