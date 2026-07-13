«Манчестер Юнайтед» полностью согласовал переход полузащитника «Астон Виллы» и национальной команды Бельгии Юри Тилеманса.

Юри Тилеманс globallookpress.com

Руководство обоих клубов уже пришло к окончательному соглашению по условиям этой сделки, о чем в своих социальных сетях проинформировал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что бельгийский хавбек присоединится к расположению манкунианцев в самое ближайшее время. Ранее в спортивных медиа фигурировала информация, что сумма трансфера Тилеманса в стан «красных дьяволов» составит около 41 миллиона евро.

В минувшем сезоне-2025/2026 полузащитник выходил на поле в 34 официальных матчах во всех турнирах, в которых сумел забить два гола и отметился семью результативными передачами.