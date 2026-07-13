Бывший защитник сборной Англии Джон Терри высказался о предстоящем матче своей национальной команды против Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.

Джон Терри globallookpress.com

«В начале этого чемпионата мира я сказал, что он напоминает мне Зидана. Сейчас он буквально тащит эту команду за собой. Я считаю, что он игрок мирового уровня. И к тому же, если послушать его вне поля, он производит впечатление очень спокойного и уравновешенного человека.

Если честно, Аргентины я не боюсь. Я не смотрю на Аргентину и не сижу в тревоге, думая, что они сильнее нас. На мой взгляд, позиционно — игрок за игроком — мы превосходим Аргентину.

Знаете, что мне нравится в нынешней сборной Англии? У нас были по-настоящему большие, знаковые моменты. У нас хорошая команда, но при этом создается впечатление, что все складывается в нашу пользу. Чувствуется, что пришло время Англии», — отметил Терри в подкасте ФИФА.

Матч Англия — Аргентина состоится 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.