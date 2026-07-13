Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем матчи Англии и Аргентины на ЧМ-2026.

Юрий Семин globallookpress.com

«О матче Аргентины с Англией можно сказать, что эти две команды свои лучшие игры ещё не сыграли. У англичан были очень сложные перелёты и график игр в жаркую погоду. В матче с Норвегией в физическом плане они выглядели не лучшим образом. Чувствовалось, что им было тяжело. Даже Кейн, который проводит блестящий турнир, сыграл не в силу своих возможностей.

Ближе к финалу обе команды найдут свои резервы в физическом плане. Предсказать победителя очень сложно. Это две равные команды, но у одной есть Месси. Это отличает Аргентину. Кейн хорош в Англии, но Месси — это чудо. Смогут ли англичане предусмотреть Месси в стратегии игры?» — цитирует Семина «Чемпионат».

Матч Англия — Аргентина состоится 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.