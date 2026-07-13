Английский «Ньюкасл Юнайтед» провел первые предварительные переговоры относительно возможного трансфера вратаря итальянской «Пармы» и национальной сборной Японии Дзиона Судзуки. О контактах представителей 23-летнего футболиста с британским клубом сообщает издание Chronicle Live.

Дзион Судзуки globallookpress.com

Несмотря на интерес к японскому голкиперу, приоритетной целью для укрепления вратарской линии «сорок» по-прежнему является игрок «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд. Руководство «Ньюкасла» планирует сделать окончательный выбор и закрыть сделку по новому первому номеру до закрытия текущего трансферного окна.

Судзуки перешел в «Парму» летом 2024 года. В минувшем сезоне он выходил на поле в 22 официальных матчах, в 6 из которых сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.