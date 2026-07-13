Вратарь сборной Испании Унаи Симон оценил игру нападающего национальной команды Ламина Ямаля на чемпионате мира 2026-го года.

Ламин Ямаль — нападающий сборной Испании globallookpress.com

Форвард провел на мундиале за «красную фурию» 6 матчей и забил один гол.

«Конечно, мы бы хотели, чтобы Ламин, Нико, Йереми и Дани Ольмо забивали по шесть голов каждый. Но я предпочитаю того Ламина, который у нас есть сейчас: он агрессивно действует в обороне и, главное, жертвует собой.

Он пример для команды, потому что все видят, как Ламин бежит и отрабатывает сзади. Это мотивирует всех делать то же самое. Это лидер на поле. Чувствую ли я его тревогу сейчас? Вовсе нет. Он не пытается делать что‑то сверхъестественное, вроде обыгрыша трёх защитников разом. Он абсолютно понимает футбол», — цитирует Симона El Partidazo de COPE на своей странице в соцсетях.

Сборная Испании пробилась в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет против Франции 14-го июля в 22:00 мск.