Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Франции. Встреча начнется 14 июля в 22:00 мск.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«Я бы не стал никому отдавать предпочтение, потому что у каждой команды свои плюсы и очень мало минусов. Испанцы прекрасно играют в обороне во всех матчах. Сможет ли лучшая атака чемпионата мира из Франции переиграть их? Игра покажет. Больше атакующая стратегия у Франции, потому что у них много талантливых игроков.

Козыри испанцев — игра в обороне и очень быстрый переход от оборонительных к атакующим действиям и наоборот. Они хорошо прессингуют после потери мяча на чужой половине поля», — сказал Сёмин «Чемпионату».