Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак выразил оптимизм по поводу возможного возвращения российских футбольных клубов и сборных на международную арену.

Сергей Семак globallookpress.com

«Дай бог, конечно. Кого такие новости могут не вдохновлять? Если снимут бан, то будет хорошо», — сказал Семак «Матч ТВ».

Такая реакция последовала после официального решения Международного олимпийского комитета, который полностью восстановил в правах Олимпийский комитет России. МОК также направил прямые рекомендации всем международным спортивным федерациям с призывом отменить действующие ограничения на участие атлетов из России в официальных турнирах.

Вслед за этим заявлением в британской прессе появилась инсайдерская информация о реакции главных футбольных ведомств. По сообщениям зарубежных СМИ, руководство ФИФА на фоне шага со стороны МОК уже планирует включить вопрос о снятии бана с российских команд в повестку дня для официального обсуждения.