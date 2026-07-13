«Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере 22-летнего бразильского полузащитника Андрея Сантоса, который ранее выступал за лондонский «Челси».

Андрей Сантос globallookpress.com

Бразильский хавбек заключил с манкунианцами долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2031 года, с опцией пролонгации со стороны клуба еще на один сезон. По информации спортивных медиа, общая сумма этой трансферной сделки составила 58,6 миллиона евро, включая различные бонусные выплаты.

В минувшем соревновательном году Сантос являлся важным игроком основного состава лондонцев. Полузащитник принял участие в 43 официальных матчах за «Челси» во всех турнирах и помог своей бывшей команде завоевать титул победителя Клубного чемпионата мира.