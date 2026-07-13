Полузащитник сборной Испании Родри высказался о предстоящем матче с Францией в полуфинале ЧМ-2026.

«Франция — одна из лучших команд здесь, они в отличной форме, но и Испания тоже. Мы можем их обыграть, мы видели это на Евро и в Лиге наций. Мы искали свою игру по ходу турнира, сейчас у нас хороший момент. Я вижу команду, которая так же конкурентоспособна, как и на Евро.

Редко какая игра заканчивается со счетом 5:4, как в прошлом году в Лиге наций, и мы не должны позволять этому обманывать нас, заставляя думать, что так будет и на этот раз. Если бы только! Но я думаю, что нет. Мы увидим более сильную команду, против которой будет сложнее забить. Чемпионат мира — это другое дело. И я не уверен, что открытая игра, которая была тогда, нам подходит. Нам нужно будет больше контролировать ход матча. Это серьезный вызов против одной из лучших команд, и мы с нетерпением ждем этого матча», — приводит слова Родри The Guardian.