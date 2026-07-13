Бывший футболист сборной Италии Андреа Пирло может возглавить национальную команду. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Андреа Пирло globallookpress.com

Стало известно, что Итальянская федерация футбола хочет пригласить Хосепа Гвардиолу на пост главного тренера, но это стало непростой задачей.

Андреа Пирло стал основным кандидатом на этот пост. Антонио Конте и Роберто Манчини также рассматриваются на эту должность.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на ЧМ-2026, уступив Боснии и Герцеговине в финале стыковых матчей квалификации (1:1, 1:4 по пен.).