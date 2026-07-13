Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью начал внедрять собственные принципы работы в мадридском клубе. Как сообщает Marca, одной из главных задач португальского специалиста является изменение внутренней культуры команды.

Жозе Моуринью globallookpress.com

По данным источника, наставник убежден, что добиться высоких результатов можно лишь при условии, что футболисты и сотрудники клуба будут ежедневно демонстрировать максимальную самоотдачу и сохранять высокий уровень конкуренции.

Сообщается, что Моуринью уже детально ознакомился с индивидуальными отчетами по каждому игроку основной команды. Кроме того, он лично определил группу воспитанников академии, за развитием которых намерен внимательно наблюдать.

Для молодых футболистов предстоящие летние сборы станут серьезной проверкой. Тренер рассчитывает оценить, насколько они готовы выдерживать конкуренцию и соответствовать требованиям первой команды.

Напомним, Моуринью возглавил «Реал» нынешним летом.