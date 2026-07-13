Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил идею расширения чемпионата мира до 64 команд.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Нынешний формат? Мне все нравится. И количество нравится, потому что стало намного больше игр, труднее дальше проходить. Поэтому я считаю, что 48 команд на данный момент вообще отлично.

Мне кажется, что сейчас 64 — это много. Это еще 4 группы лишних. Тогда четвертую страну надо задействовать?

64 — это слишком, по‑моему. Тогда на чемпионат мира сможет попасть каждая третья страна мира. В мире около 200 стран и в футбол играют в каждой. Нужно же завоевать (возможность), чтобы попасть. А тут могут попасть вообще все. Не знаю, мне кажется, немножко много», — приводит слова Мостового « Матч ТВ ».

Напомним, что ЧМ-2026 впервые проходит с участием 48 команд. Турнир принимают США, Мексика и Канада.