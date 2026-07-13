Полузащитник сборной Испании Микель Мерино поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 против команды Франции. Испанец отметил, что его сборной необходимо показать свой лучший футбол, чтобы выйти в финал турнира.

Микель Мерино globallookpress.com

Встреча между Испанией и Францией состоится 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Нам нужно выдать топ-матч. Мы должны играть в свой футбол и доминировать на поле, особенно в решающих эпизодах. Соперник силён в единоборствах и полагается на индивидуальные проходы, каждый из нас должен помнить: любой игрок с мячом способен создать голевой момент. Цена ошибки слишком высока, поэтому максимальная концентрация обязательна для всех», — приводит слова Мерино Marca.