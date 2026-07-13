Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о перспективах «Спартака» в новом сезоне РПЛ.

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Борьба за чемпионство? Все зависит от тренера. Игроки довольно хорошие, нужно лепить команду. Частые смены тренеров не нужны. Не трогайте тренера и дайте ему работать. Состав хороший, боевой. Может быть, стоит укрепить оборону, потому что центральные защитники иногда чудеса творят. Вспомните Джику. Оборону можно укрепить, а в атаке все хорошо», — приводит слова Ловчева « Матч ТВ ».

Напомним, что по итогам прошлого сезона РПЛ «Спартак» занял четвертое место и остановился в шаге от медалей.