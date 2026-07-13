Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре полузащитника команды Алексея Батракова после товарищеского матча против «Спартака» (2:0).

Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива» globallookpress.com

«Алексей во всех матчах выполняет огромный объём работы — где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Его показатели двигательной активности всегда очень высокие. Посмотрим моменты по нашему тактическому расположению, как ещё улучшить его игровой стиль.

Схема, при которой Батраков играет глубже, рассматривается как один из вариантов в сезоне? Нет, он не играет глубже. Он эпизодами там оказывался. В большей степени это происходило при организации игры в обороне, когда надо было дорабатывать за игроками соперника. Когда мы были в позиционной атаке или на мяче, Алексей располагался в тех зонах, где ему было необходимо», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Батраков провел за «Локомотив» 28 матчей, забил 13 голов и сделал 10 голевых передач.