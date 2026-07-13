Парагвайский защитник Хуниор Алонсо официально стал игроком американского клуба «Атланта Юнайтед».

Хуниор Алонсо globallookpress.com

О трансфере бывшего футболиста «Краснодара», который защищал цвета российского клуба с 2022 по 2024 год, сообщила пресс-служба североамериканской команды. Алонсо пополнил состав «Атланты», где уже выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на правах свободного агента.

До переезда в МЛС 33-летний парагваец выступал в чемпионате Бразилии за «Атлетико Минейро». Новое трудовое соглашение игрока обороны рассчитано на долгосрочный период и будет действовать до завершения сезона-2028/29.