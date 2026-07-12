Защитник «Зенита» Роман Вега прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:1) в товарищеском матче.

Роман Вега globallookpress.com

«Сложный матч был. Хороший для подготовки к Суперкубку. Немножко не понравился момент, когда нам забили. Рад за команду, что провели такой матч.

Доволен сборами. Для меня сейчас сложный момент, но я сыграл много игр — и достаточно успешно. Чувствую, что добился определенного успеха на сборах, но нужно работать дальше. Теперь думаем о предстоящем матче со "Спартаком" в Суперкубке», — цитирует Вегу «Матч ТВ».

18 июля «Зенит» в матче за Суперкубок России сыграет со «Спартаком».