Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира 2026. Англичане одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время, а оба мяча забил Джуд Беллингем.

Томас Тухель globallookpress.com

Наставник отметил, что рад выходу команды в полуфинал, однако признал, что качеством игры остался не до конца удовлетворен. По словам Тухеля, англичанам во многом помогла удача.

«Мы добились великолепного результата. Очень рад, что сборная Англии вышла в полуфинал. Это отличный повод для радости, но самой игрой мы не можем быть полностью довольны.

Сегодня команда совершила немало ошибок, и в некоторых эпизодах нам откровенно сопутствовала удача. Если мы хотим идти дальше, нужно прибавлять и показывать более качественный футбол», — приводит слова Тухеля BBC.