Федерация футбола Сенегала объявила об отставке Папа Тиава с поста главного тренера национальной сборной. Решение было принято после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026.

Пап Тиав globallookpress.com

45-летний специалист лишился своей должности из-за неудовлетворительных результатов на мировом первенстве. Сенегальцы сумели выйти в плей-офф, заняв третье место в своей группе, однако завершили борьбу уже на стадии 1/16 финала.

В первом раунде плей-офф сборная Сенегала встречалась с Бельгией. Африканская команда по ходу матча вела со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество и уступила — 2:3. Победный мяч бельгийцы забили в концовке второго дополнительного тайма.

Пап Тиав возглавлял сборную Сенегала с октября 2024 года. На групповом этапе чемпионата мира его команда выступала в одном квартете со сборными Норвегии, Франции и Ирака.