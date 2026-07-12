Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о поражении Норвегии от Англии (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026.

Юрий Семин globallookpress.com

«Беллингем в великолепной форме, выручает команду не первый матч. Англичане хорошо подготовились, они все предусмотрели. Если Холанн не получает передачи, то он не опасный игрок. В целом, он сыграл не лучший свой матч. Единственный эпизод, который мог решить исход, был у Серлота при выходе два в одного. Если бы он отдал передачу на Холанна, то что-то могло поменяться, но этого не произошло. Больше норвежцы ничего создать не смогли», — приводит слова Семина « Спорт-Экспресс ».

Таким образом, сборная Англии пробилась в полуфинал ЧМ-2026, где сыграет против Аргентины.