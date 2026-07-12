«Спартак» из Костромы одержал победу над КАМАЗом (3:1) в матче 1-го тура российской Первой лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча t.me/fcspk

В составе хозяев хет-трик оформил Амур Калмыков, отличившись на 24-й, 54-й и 64-й минутах встречи.

Единственный гол у КАМАЗа забил Роман Мануйлов на 76-й минуте.

Результат матча

Спартак КсКостромаСпартак Кс3:1КамАЗКамАЗРоссия. Первая лига
Спартак Кс:  Tarasov N.,  Tarasov A.,  Shamov,  Zhilmostnykh,  Bugriev,  Kamilov,  Chursin,  Malyarov,  Rubtsov,  Demchenko,  Kalmykov
КамАЗ:  Sultonov,  Anisimov,  Tonevitskiy,  Kalistratov,  Manuylov,  Ayukin,  Laykin,  Zashchepkin,  Solodukhin,  Voronin,  Moseychuk

В следующем поединке Первой лиги «Спартак» из Костромы сыграет против «Сочи» 19-го июля, а КАМАЗ встретится в тот же день с «Пари НН».