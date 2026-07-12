«Спартак» из Костромы одержал победу над КАМАЗом (3:1) в матче 1-го тура российской Первой лиги.
В составе хозяев хет-трик оформил Амур Калмыков, отличившись на 24-й, 54-й и 64-й минутах встречи.
Единственный гол у КАМАЗа забил Роман Мануйлов на 76-й минуте.
Результат матча
Спартак КсКострома3:1КамАЗРоссия. Первая лига
Спартак Кс: Tarasov N., Tarasov A., Shamov, Zhilmostnykh, Bugriev, Kamilov, Chursin, Malyarov, Rubtsov, Demchenko, Kalmykov
КамАЗ: Sultonov, Anisimov, Tonevitskiy, Kalistratov, Manuylov, Ayukin, Laykin, Zashchepkin, Solodukhin, Voronin, Moseychuk
В следующем поединке Первой лиги «Спартак» из Костромы сыграет против «Сочи» 19-го июля, а КАМАЗ встретится в тот же день с «Пари НН».