Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился впечатлениями от победы национальной команды над Норвегией в четвертьфинале ЧМ-2026.

Алан Ширер globallookpress.com

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1, а в дополнительное время англичане вырвали победу со счетом 2:1 благодаря дублю Джуда Беллингема.

«Даже не знаю, с чего начать. Прежде всего было огромное разочарование из-за того, что мы вновь первыми пропустили. Но эта сборная Англии обладает по-настоящему сильным характером. Во втором тайме команде пришлось терпеть, выдерживать серьезное давление и искать выход из непростой ситуации. И она смогла это сделать.

Меня совершенно не удивило, что именно Беллингем вновь оказался тем человеком, который спас команду. Он снова пришел на помощь в самый важный момент», — сказал Ширер ВВС.

В полуфинале чемпионата мира сборная Англии встретится с Аргентиной. Матч состоится 15 июля.