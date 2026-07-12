Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес высказался о предстоящем матче против Англии в полуфинале ЧМ-2026.

«Я всегда думал о том, как сыграю со сборной Англии на чемпионате мира. Это матч, о котором я всегда мечтал. Безусловно, он будет невероятно сложным. С самого первого дня мы старались демонстрировать единство внутри команды и за её пределами, чтобы люди чувствовали связь с ней. Я говорю им: продолжайте доверять нам, продолжайте верить», — приводит слова Паредеса Mundo Deportivo.

Матч 1/2 финала ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной состоится 15 июля и начнется в 22:00 мск.