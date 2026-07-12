Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 1-го тура Первой лиги против «Шинника» (2:2).

Игорь Осинькин — главный тренер «Сочи» globallookpress.com

«Не секрет, что после вылета из Премьер-Лиги многим кажется, будто в Первой лиге мы должны доминировать. Но я с первой тренировки говорил команде, что легко здесь не будет. Никто не будет вспоминать, где в прошлом сезоне играли наши футболисты. Это никому не интересно. Первая лига — очень конкурентный турнир, и я хорошо её знаю.

Наверное, каких-то слов всё-таки не хватило, хотя именно об этом мы говорили больше всего. Конечно, нас по-настоящему встретила Первая лига: погода, поле, лужи, мяч постоянно застревал. Сложностей в организации игры было достаточно много. Возможно, нужно было действовать проще, а мы плохо вошли в матч.

Во втором тайме сами добавили себе проблем, пропустив второй мяч. По количеству созданных моментов, считаю, преимущество было на нашей стороне. Но мы должны уметь играть при любом уровне сопротивления, в любую погоду и на любых полях — искусственных или натуральных. Поэтому нам есть о чём поговорить и над чем работать. Хотелось бы, чтобы мы могли усиливать игру со скамейки, но, к сожалению, сегодня этого не получилось», — приводит слова Осинькина официальный сайт «Сочи».

В следующем поединке Первой лиги южане сыграют против «Спартака» из Костромы 19-го июля.