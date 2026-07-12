Нападающий мадридского «Реала» Франко Мастантуоно может сменить клубную прописку уже в нынешнее летнее трансферное окно.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Как сообщает Fichajes, серьезный интерес к молодому аргентинцу проявляет лондонский «Тоттенхэм». Руководство английского клуба готово предложить крупную сумму за трансфер форварда, однако окончательная позиция «Реала» по возможной продаже игрока пока не раскрывается.

Мастантуоно перебрался в мадридский клуб из «Ривер Плейта» в 2025 году. Сумма сделки составила 45 миллионов евро, а контракт футболиста с «королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2031 года.

В сезоне-2025/26 аргентинский форвард принял участие в 35 матчах во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.